Рябыкин: Словакия — последняя надежда европейского хоккея на Олимпиаде

Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин назвал сборную Словакии последней надеждой европейского хоккея на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

– Словакия сыграет с США в полуфинале.
– Вот здесь мне очень хочется посмотреть словаков. Они – последний шанс европейского хоккея, в команде не так много игроков НХЛ, есть кахаэловцы. На предварительном этапе словаки – одни из открытий турнира. В четвертьфинале не заметили очень крепкую сборную Германии, эта победа впечатлила. Надеюсь, у Словакии есть потенциал побороться с американцами.

– Решающий фактор этого полуфинала?
– Американцы – очень быстрая команда, но и словаки пока ни в одном матче «конёк» сопернику не проиграли. Однако нужно не только быстро бегать, но и обладать мастерством игры на таких скоростях. Посмотрим, выдержит ли Словакия эту конкуренцию.

– Дело идет к финалу Канада – США?
– Да – в общем-то, именно такой финал многие ожидали до старта турнира. Это те две страны, которые наиболее широко представлены в НХЛ – лучшей лиге мира. Такой финал станет очередным триумфом НХЛ в мировом хоккее. Хотя Олимпиада – турнир непредсказуемый и всегда ждёшь сюрприза, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

