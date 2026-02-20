Скидки
Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады-2026 с Финляндией, Макдэвид будет капитаном

Комментарии

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби не сыграет в полуфинале олимпийского хоккейного турнира с командой Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба канадской сборной в социальной сети Х. Отмечается, что Коннор Макдэвид будет капитаном, а Кейл Макар и Натан Маккиннон — альтернативными капитанами. Встреча между командами состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 18:40 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

