Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады-2026 с Финляндией, Макдэвид будет капитаном

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби не сыграет в полуфинале олимпийского хоккейного турнира с командой Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба канадской сборной в социальной сети Х. Отмечается, что Коннор Макдэвид будет капитаном, а Кейл Макар и Натан Маккиннон — альтернативными капитанами. Встреча между командами состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 18:40 мск.

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.