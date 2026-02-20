Скидки
Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Римашевским

Комментарии

Нападающий Егор Римашевский продлил контракт с московским «Динамо» ещё на один год. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 53 матчах, в которых отметился семью заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Всего в составе «Динамо» Егор провёл три сезона, проведя 179 встреч и набрав 42 (20+22) очка.

На данный момент команда Вячеслава Козлова занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 68 очков после 57 матчей.

