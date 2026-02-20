Форвард «Шанхайских Драконов» Меркли повторил клубный бомбардирский рекорд Ипа

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли набрал 42-е очко в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026 и повторил клубный бомбардирский рекорд Брэндона Ипа, установленный в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Меркли отметился результативной передачей в матче с «Барысом». Встреча проходит в эти минуты, после первого периода счёт 3:1 в пользу казахстанской команды.

На четвёртой минуте форвард Борна Рендулич забил первый гол в матче с передач Ника Меркли и Гейджа Куинни.

В нынешнем сезоне 28-летний Меркли провёл 58 игр, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.