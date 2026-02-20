«Авангард» победил «Сибирь» в серии буллитов

Сегодня, 20 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

На 38-й минуте нападающий «Сибири» Энди Андреофф забил первый гол. На 59-й минуте защитник «Авангарда» Максим Лажуа сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 57 матчей, в которых набрал 84 очка, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 57 очками после 59 встреч располагается на восьмой строчке Востока.