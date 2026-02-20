Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Сибирь, результат матча 20 февраля 2026 года, счет 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

«Авангард» победил «Сибирь» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5)     2:1 Потуральски – 65:00    

На 38-й минуте нападающий «Сибири» Энди Андреофф забил первый гол. На 59-й минуте защитник «Авангарда» Максим Лажуа сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 57 матчей, в которых набрал 84 очка, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 57 очками после 59 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Капитан «Авангарда» или плеяда вратарей? 15 лучших игроков месяца в КХЛ
Рейтинг
Капитан «Авангарда» или плеяда вратарей? 15 лучших игроков месяца в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android