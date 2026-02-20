Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Амур, результат матча 20 февраля 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» обыграл «Амур» в домашнем матче
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 02:16 (5x4)     1:1 Ли (Лихачёв) – 04:54 (5x5)     2:1 Толчинский (Пресс, Маклюков) – 06:38 (5x5)     3:1 Минулин (Канцеров, Яковлев) – 39:56 (5x5)    

На третьей минуте защитник «Металлурга» Егор Яковлев забил первый гол. На пятой минуте нападающий «Амура» Олег Ли сравнял счёт. На седьмой минуте форвард Сергей Толчинский вывел магнитогорцев вперёд. На 40-й минуте защитник Артём Минулин забросил третью шайбу в ворота хабаровчан и установил окончательный счёт — 3:1.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 56 матчей, в которых набрал 91 очко, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 49 очками после 58 встреч располагается на девятой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android