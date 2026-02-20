«Металлург» обыграл «Амур» в домашнем матче

Сегодня, 20 февраля, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 3:1.

На третьей минуте защитник «Металлурга» Егор Яковлев забил первый гол. На пятой минуте нападающий «Амура» Олег Ли сравнял счёт. На седьмой минуте форвард Сергей Толчинский вывел магнитогорцев вперёд. На 40-й минуте защитник Артём Минулин забросил третью шайбу в ворота хабаровчан и установил окончательный счёт — 3:1.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 56 матчей, в которых набрал 91 очко, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 49 очками после 58 встреч располагается на девятой строчке Востока.