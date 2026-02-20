Скидки
Автомобилист – Адмирал, результат матча 20 февраля 2026 года, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из шести поражений
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Ефремов (Муранов, Основин) – 09:05 (4x5)     0:2 Олсон (Шулак, Ручкин) – 14:01 (5x5)     1:2 Хрипунов – 20:21 (5x5)     1:3 Завгородний (Основин) – 33:56 (5x5)     2:3 Кизимов (Блэкер, Спронг) – 48:06 (5x4)     2:4 Олсон (Завгородний) – 56:48 (5x5)     2:5 Шестаков (Тертышный, Шулак) – 59:44 (en)    

На 10-й минуте защитник «Адмирала» Никита Ефремов забил первый гол. На 15-й минуте нападающий Кайл Олсон удвоил преимущество дальневосточной команды. На 21-й минуте форвард Степан Хрипунов сократил отставание «Автомобилиста». На 34-й минуте нападающий Дмитрий Завгородний забросил третью шайбу в ворота екатеринбуржцев.

На 49-й минуте форвард Семён Кизимов вновь сократил отставание хозяев. На 57-й минуте Олсон вернул былое преимущество гостям, оформив дубль. На последней минуте нападающий Аркадий Шестаков забросил пятую шайбу «Адмирала», установив окончательный счёт — 5:2.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
