Трактор — Северсталь, результат матча 20 февраля 2026 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал уверенную победу над «Северсталью»
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Ливо (Глотов) – 09:44 (5x5)     2:0 Рыков (Кадейкин, Коршков) – 10:59 (5x5)     3:0 Глотов (Дэй, Дронов) – 20:17 (5x5)     4:0 Глотов (Дронов, Григоренко) – 30:18 (5x4)     4:1 Скоренов (Калдис, Аймурзин) – 40:51 (5x4)     5:1 Джиошвили (Чайковски, Гросс) – 46:05 (5x5)     5:2 Калдис (Скоренов, Ильин) – 51:13 (5x3)    

На 10-й минуте нападающий «Трактора» Джош Ливо забил первый гол. На 11-й минуте форвард Александр Рыков удвоил преимущество челябинцев. На 21-й минуте нападающий Василий Глотов забросил третью шайбу в ворота «Северстали». На 31-й минуте Глотов укрепил преимущество хозяев, оформив дубль.

На 41-й минуте форвард Александр Скоренов отыграл одну шайбу череповчан. На 47-й минуте нападающий Максим Джиошвили забил пятый гол хозяев. На 52-й минуте защитник Иоаннис Калдис сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 5:2.

Официально
«Трактор» продлил контракт с 20-летним защитником
