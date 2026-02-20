«Трактор» одержал уверенную победу над «Северсталью»

Сегодня, 20 февраля, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 5:2.
На 10-й минуте нападающий «Трактора» Джош Ливо забил первый гол. На 11-й минуте форвард Александр Рыков удвоил преимущество челябинцев. На 21-й минуте нападающий Василий Глотов забросил третью шайбу в ворота «Северстали». На 31-й минуте Глотов укрепил преимущество хозяев, оформив дубль.
На 41-й минуте форвард Александр Скоренов отыграл одну шайбу череповчан. На 47-й минуте нападающий Максим Джиошвили забил пятый гол хозяев. На 52-й минуте защитник Иоаннис Калдис сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 5:2.
- 20 февраля 2026
