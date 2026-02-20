Беннетт влетел в Сароса и оставил Канаду в меньшинстве, финны повели в полуфинале ОИ-2026

В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встречаются сборные Канады и Финляндии. После первого периода счёт 1:0 в пользу финской команды.

На 17-й минуте нападающий сборной Канады Сэм Беннетт не стал притормаживать на пятаке и врезался в голкипера финской команды Юусе Сароса. После чего завязалась небольшая потасовка, в которой вратарь, возможно, ударил Беннета. Форвард, в свою очередь, получил две минуты штрафа за атаку голкипера.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Финны моментально смогли реализовать большинство и открыть счёт в матче. Себастьян Ахо выиграл вбрасывание, а Микко Рантанен тут же с кистей бросил в дальнюю девятку.