Беннетт влетел в Сароса и оставил Канаду в меньшинстве, финны повели в полуфинале ОИ-2026

Комментарии

В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встречаются сборные Канады и Финляндии. После первого периода счёт 1:0 в пользу финской команды.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
2-й период
1 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)    

На 17-й минуте нападающий сборной Канады Сэм Беннетт не стал притормаживать на пятаке и врезался в голкипера финской команды Юусе Сароса. После чего завязалась небольшая потасовка, в которой вратарь, возможно, ударил Беннета. Форвард, в свою очередь, получил две минуты штрафа за атаку голкипера.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

Финны моментально смогли реализовать большинство и открыть счёт в матче. Себастьян Ахо выиграл вбрасывание, а Микко Рантанен тут же с кистей бросил в дальнюю девятку.

Новости. Хоккей
