Сборная Финляндии в меньшинстве забила гол Канаде в полуфинале ОИ-2026

В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встречаются сборные Канады и Финляндии. На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу финской команды.

На 24-й минуте нападающий Себастьян Ахо получил две минуты штрафа и оставил финнов в меньшинстве. Спустя 23 секунды после удаления форвард Эрик Хаула забил гол с передачи Йоэля Армиа и удвоил преимущество финской команды.

Ранее финны открыли счёт в матче, реализовав большинство после удаления нападающего сборной Канады Сэма Беннетта за атаку вратаря Финляндии Юусе Сароса.