Сборная Финляндии в меньшинстве забила гол Канаде в полуфинале ОИ-2026

В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встречаются сборные Канады и Финляндии. На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу финской команды.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
2-й период
1 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)    

На 24-й минуте нападающий Себастьян Ахо получил две минуты штрафа и оставил финнов в меньшинстве. Спустя 23 секунды после удаления форвард Эрик Хаула забил гол с передачи Йоэля Армиа и удвоил преимущество финской команды.

Ранее финны открыли счёт в матче, реализовав большинство после удаления нападающего сборной Канады Сэма Беннетта за атаку вратаря Финляндии Юусе Сароса.

