Сборная Финляндии в меньшинстве забила гол Канаде в полуфинале ОИ-2026
Поделиться
В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встречаются сборные Канады и Финляндии. На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу финской команды.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
2-й период
1 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp) 0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh) 1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)
На 24-й минуте нападающий Себастьян Ахо получил две минуты штрафа и оставил финнов в меньшинстве. Спустя 23 секунды после удаления форвард Эрик Хаула забил гол с передачи Йоэля Армиа и удвоил преимущество финской команды.
Ранее финны открыли счёт в матче, реализовав большинство после удаления нападающего сборной Канады Сэма Беннетта за атаку вратаря Финляндии Юусе Сароса.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
18:51
-
18:16
-
18:04
-
17:46
-
17:32
-
17:06
-
16:54
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:51
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:44
-
13:30
-
13:15
-
13:01
-
12:54
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:54