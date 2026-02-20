Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс — Шанхайские Драконы, результат матча 20 февраля 2026 года, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» победили «Барыс» в овертайме, отыгравшись с 1:3
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Рендулич (Меркли, Куинни) – 03:51 (5x5)     1:1 Асетов (Уолш, Логвин) – 13:51 (5x5)     2:1 Уолш (Веккионе, Морелли) – 16:54 (5x5)     3:1 Морелли – 17:55 (5x4)     3:2 Фу (Саттер) – 46:49 (4x5)     3:3 Акользин (Меркли, Брынцев) – 55:37 (5x5)     3:4 Джозефс (Рендулич) – 62:48 (3x3)    

На четвёртой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Барыса» Алихан Асетов сравнял счёт. На 17- минуте защитник Райли Уолш вывел астанчан вперёд На 18-й минуте нападающий Мэйсон Морелли забросил третью шайбу в ворота китайского клуба.

На 47-й минуте форвард Спенсер Фу сократил отставание гостей. На 56-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Павел Акользин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард китайского клуба Трой Джозефс.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«У «Шанхая» высокие ожидания и стандарты. Находимся не там, где нужно». Интервью с Лавом
Эксклюзив
«У «Шанхая» высокие ожидания и стандарты. Находимся не там, где нужно». Интервью с Лавом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android