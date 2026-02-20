Скидки
Главная Хоккей Новости

Браташ — о выигрыше «Адмирала» у «Автомобилиста»: редкие победы, забываешь это чувство

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу над «Автомобилистом» со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Ефремов (Муранов, Основин) – 09:05 (4x5)     0:2 Олсон (Шулак, Ручкин) – 14:01 (5x5)     1:2 Хрипунов – 20:21 (5x5)     1:3 Завгородний (Основин) – 33:56 (5x5)     2:3 Кизимов (Блэкер, Спронг) – 48:06 (5x4)     2:4 Олсон (Завгородний) – 56:48 (5x5)     2:5 Шестаков (Тертышный, Шулак) – 59:44 (en)    

— Рады победе, они у нас такие редкие, забываешь это прекрасное чувство. Были хорошие игры, где в концовке не могли довести до победы. Сегодня это получилось, порадовали желание, настрой, самоотверженность ребят. Хорошо это положить на регулярную основу, а то получаются шатания: то хорошая игра, то провальная. Хотелось бы избегать таких качелей, однако у нас строится новая команда с прицелом на будущее. Надо понимать, на кого рассчитывать, с кем строить эту команду.

— С чем связаны проблемы в большинстве?
— Занимаемся плотно большинством. На тренировках неплохо вроде получается, а в играх – нет. Пока чаще забиваем в меньшинстве, чем в большинстве.

— Сопернику позволили создать немало моментов даже в победном матче.
— Без этого не обходится. Вратарь помог, много выручал, работаем над обороной и атакой, но пока как получается. Будем улучшать все аспекты игры.

— Довольны вратарским дуэтом Кульбаков — Гуска?
— Что значит «доволен»? Мы оцениваем по ходу сезона, был бы доволен всеми, если бы выигрывали чаще, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из шести поражений
