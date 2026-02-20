Браташ — о выигрыше «Адмирала» у «Автомобилиста»: редкие победы, забываешь это чувство

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу над «Автомобилистом» со счётом 5:2.

— Рады победе, они у нас такие редкие, забываешь это прекрасное чувство. Были хорошие игры, где в концовке не могли довести до победы. Сегодня это получилось, порадовали желание, настрой, самоотверженность ребят. Хорошо это положить на регулярную основу, а то получаются шатания: то хорошая игра, то провальная. Хотелось бы избегать таких качелей, однако у нас строится новая команда с прицелом на будущее. Надо понимать, на кого рассчитывать, с кем строить эту команду.

— С чем связаны проблемы в большинстве?

— Занимаемся плотно большинством. На тренировках неплохо вроде получается, а в играх – нет. Пока чаще забиваем в меньшинстве, чем в большинстве.

— Сопернику позволили создать немало моментов даже в победном матче.

— Без этого не обходится. Вратарь помог, много выручал, работаем над обороной и атакой, но пока как получается. Будем улучшать все аспекты игры.

— Довольны вратарским дуэтом Кульбаков — Гуска?

— Что значит «доволен»? Мы оцениваем по ходу сезона, был бы доволен всеми, если бы выигрывали чаще, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.