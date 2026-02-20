Макдэвид установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 12-е очко в рамках олимпийского хоккейного турнира и установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче полуфинала с Финляндией. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу финнов.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
3-й период
2 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp) 0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh) 1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp) 2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34
29-летний канадец обошёл Саку Койву, набравшего 11 (3+8) очков в 2006 году, и Теэму Селянне, который также заработал 11 (6+5) очков в том же 2006-м.
На 35-й минуте нападающий Сэм Райнхарт забил первый гол канадцев в этой встрече с передач Кейла Макара
Коннора Макдэвида.
Всего Макдэвид провёл пять матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.
