Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ

Макдэвид установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ
Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 12-е очко в рамках олимпийского хоккейного турнира и установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче полуфинала с Финляндией. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу финнов.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
3-й период
2 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34    

29-летний канадец обошёл Саку Койву, набравшего 11 (3+8) очков в 2006 году, и Теэму Селянне, который также заработал 11 (6+5) очков в том же 2006-м.

На 35-й минуте нападающий Сэм Райнхарт забил первый гол канадцев в этой встрече с передач Кейла Макара
Коннора Макдэвида.

Всего Макдэвид провёл пять матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
Макдэвид побьёт великий рекорд? Кросби понадобилось три Олимпиады — Коннор сдюжит за одну
Макдэвид побьёт великий рекорд? Кросби понадобилось три Олимпиады — Коннор сдюжит за одну
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android