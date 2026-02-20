Макдэвид установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 12-е очко в рамках олимпийского хоккейного турнира и установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче полуфинала с Финляндией. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу финнов.

29-летний канадец обошёл Саку Койву, набравшего 11 (3+8) очков в 2006 году, и Теэму Селянне, который также заработал 11 (6+5) очков в том же 2006-м.

На 35-й минуте нападающий Сэм Райнхарт забил первый гол канадцев в этой встрече с передач Кейла Макара

Коннора Макдэвида.

Всего Макдэвид провёл пять матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.