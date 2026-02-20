Заварухин — после поражения от «Адмирала»: не были готовы к темпу соперника

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Адмирала» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Не совсем были готовы к темпу соперника, полностью провалили первый и второй периоды. Так нельзя играть при домашних болельщиках, домашних стенах. Отмечу хорошее меньшинство, в третьем периоде были шансы сравнять счёт и пропустили на ровном месте, соперник использовал наши ошибки.

— В чём причины очередного провального старта матча?

— Недонастрой был, как мне показалось. У соперника была большая жажда победы, а мы думали, что нам легко дастся матч. Три игры домашних было хорошее движение, хороший азарт, будем разбираться.

— Изменился ли статус Буше?

— Всё то же самое. Расписания по его возвращению нет.

— Была возможность оформить выход в плей-офф. Держали это в голове?

— Настраивал команду на игру, объяснил, что соперник много матчей проиграл, будет умирать на льду. Не достучались до ребят, только в третьем периоде было похоже на наши действия в атаке.

— Многочисленные ошибки — это следствие чего?

— Они все разные. Наши ошибки, где мы неточные передачи давали, две подножки, так нельзя действовать. Меньшинство ловило, Аликин отыграл неплохо, 41 бросок был по его воротам. Наступаем на те же грабли, говорим ребятам, что непозволительно, будем принимать другие меры. Из-за переигранных смен рушится темп команды, все должны действовать как одно целое, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.