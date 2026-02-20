Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — после поражения от «Адмирала»: не были готовы к темпу соперника

Заварухин — после поражения от «Адмирала»: не были готовы к темпу соперника
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Адмирала» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Ефремов (Муранов, Основин) – 09:05 (4x5)     0:2 Олсон (Шулак, Ручкин) – 14:01 (5x5)     1:2 Хрипунов – 20:21 (5x5)     1:3 Завгородний (Основин) – 33:56 (5x5)     2:3 Кизимов (Блэкер, Спронг) – 48:06 (5x4)     2:4 Олсон (Завгородний) – 56:48 (5x5)     2:5 Шестаков (Тертышный, Шулак) – 59:44 (en)    

— Не совсем были готовы к темпу соперника, полностью провалили первый и второй периоды. Так нельзя играть при домашних болельщиках, домашних стенах. Отмечу хорошее меньшинство, в третьем периоде были шансы сравнять счёт и пропустили на ровном месте, соперник использовал наши ошибки.

— В чём причины очередного провального старта матча?
— Недонастрой был, как мне показалось. У соперника была большая жажда победы, а мы думали, что нам легко дастся матч. Три игры домашних было хорошее движение, хороший азарт, будем разбираться.

— Изменился ли статус Буше?
— Всё то же самое. Расписания по его возвращению нет.

— Была возможность оформить выход в плей-офф. Держали это в голове?
— Настраивал команду на игру, объяснил, что соперник много матчей проиграл, будет умирать на льду. Не достучались до ребят, только в третьем периоде было похоже на наши действия в атаке.

— Многочисленные ошибки — это следствие чего?
— Они все разные. Наши ошибки, где мы неточные передачи давали, две подножки, так нельзя действовать. Меньшинство ловило, Аликин отыграл неплохо, 41 бросок был по его воротам. Наступаем на те же грабли, говорим ребятам, что непозволительно, будем принимать другие меры. Из-за переигранных смен рушится темп команды, все должны действовать как одно целое, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из шести поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android