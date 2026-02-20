«Очко на выезде — тоже неплохо». Главный тренер «Сибири» — о поражении в Омске

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Предполагали, какая тяжёлая будет игра. Понимали, что соперник побежит с первых минут. Первый натиск первого периода где-то выдержали. Хорошо, что забили гол. Ключевой момент был при нашем большинстве «пять на три». Возможно, если бы мы его реализовали, то победили бы сегодня. Боевая игра. Взяли очко на выезде. Тоже неплохо», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Сибирь» с 57 очками после 59 встреч располагается на восьмой строчке Востока.