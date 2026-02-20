«Очко на выезде — тоже неплохо». Главный тренер «Сибири» — о поражении в Омске
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5) 1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5) 2:1 Потуральски – 65:00
«Предполагали, какая тяжёлая будет игра. Понимали, что соперник побежит с первых минут. Первый натиск первого периода где-то выдержали. Хорошо, что забили гол. Ключевой момент был при нашем большинстве «пять на три». Возможно, если бы мы его реализовали, то победили бы сегодня. Боевая игра. Взяли очко на выезде. Тоже неплохо», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
На данный момент «Сибирь» с 57 очками после 59 встреч располагается на восьмой строчке Востока.
