Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очко на выезде — тоже неплохо». Главный тренер «Сибири» — о поражении в Омске

«Очко на выезде — тоже неплохо». Главный тренер «Сибири» — о поражении в Омске
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5)     2:1 Потуральски – 65:00    

«Предполагали, какая тяжёлая будет игра. Понимали, что соперник побежит с первых минут. Первый натиск первого периода где-то выдержали. Хорошо, что забили гол. Ключевой момент был при нашем большинстве «пять на три». Возможно, если бы мы его реализовали, то победили бы сегодня. Боевая игра. Взяли очко на выезде. Тоже неплохо», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Сибирь» с 57 очками после 59 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» победил «Сибирь» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android