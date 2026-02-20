Скидки
«У ребят в голове сидело, что надо просто дотерпеть». Люзенков — о голе в ворота «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о голе в ворота своей команды в концовке встречи с «Авангардом» (1:2 Б). Эта шайба помогла омской команде сравнять счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5)     2:1 Потуральски – 65:00    

«Конечно, прижались в концовке. Всё-таки 1:0 ведёшь, смотришь на счёт. Ребята хотели где-то сыграть проще, а получалось так, что просто удерживали и откатывались дальше. Мы попросили, но в головах у ребят уже держалось, что надо просто дотерпеть, а соперник этим пользовался.

Ставка на Красоткина? У нас два хороших вратаря. Антон сегодня здорово отработал, хорошо сыграл. С тренером вратарей мы совместно обсуждаем и решаем. Был план на игру и выездную серию, поэтому, чтобы ребята оставались в тонусе, так приняли решение», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

