«У ребят в голове сидело, что надо просто дотерпеть». Люзенков — о голе в ворота «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о голе в ворота своей команды в концовке встречи с «Авангардом» (1:2 Б). Эта шайба помогла омской команде сравнять счёт.
«Конечно, прижались в концовке. Всё-таки 1:0 ведёшь, смотришь на счёт. Ребята хотели где-то сыграть проще, а получалось так, что просто удерживали и откатывались дальше. Мы попросили, но в головах у ребят уже держалось, что надо просто дотерпеть, а соперник этим пользовался.
Ставка на Красоткина? У нас два хороших вратаря. Антон сегодня здорово отработал, хорошо сыграл. С тренером вратарей мы совместно обсуждаем и решаем. Был план на игру и выездную серию, поэтому, чтобы ребята оставались в тонусе, так приняли решение», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
