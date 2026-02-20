Главный тренер «Сибири» сравнил концовку регулярки с ситуацией в биатлоне

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал, следит ли за положением своей команды в турнирной таблице в режиме онлайн, и сравнил концовку регулярного чемпионата с ситуацией в биатлоне.

– Следите за своим положением в турнирной таблице в режиме онлайн?

– Следим, но не оналйн. У нас своя игра. Оба матча не успеешь посмотреть. Конечно, никто не будет обманывать. Я думаю и они, и мы смотрим, как они играют.

– Насколько необходимость удержаться и набрать очки подстёгивает?

— Не знаю. У нас свои мысли, своё направление. Мы выходим на игру и стараемся с любым соперником набрать очки, выиграть. А там уже видно будет: плей-офф — не плей-офф, попадём — не попадём. Сейчас тяжёлый отрезок. Можно сравнить с последним кругом в биатлоне: уходишь на последний круг, а у тебя ещё стрельбище. Попадёшь — не попадёшь, ещё неизвестно, будут ли запасные патроны. Поэтому всё в боевом режиме, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.