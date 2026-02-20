Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не понравился мне этот матч. Я недоволен». Ги Буше — о победе над «Сибирью» по буллитам

«Не понравился мне этот матч. Я недоволен». Ги Буше — о победе над «Сибирью» по буллитам
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 Б) и заявил, что недоволен игрой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5)     2:1 Потуральски – 65:00    

«Первые 10 минут мы провели достаточно хорошо, но дальше у нас пошли проблемы с тем, чтобы грамотно распоряжаться шайбой. По статистике мы в два раза превосходили соперника по голевым моментам, при этом у нас не получалось ничего. Не понравился мне этот матч, недоволен я им.

Сказалось, что наше большинство абсолютно не работало, не было остроты в действиях, энергия уходила, и как снежный ком всё накапливалось… Сегодня мы действовали хуже, чем в прошлом матче, но победили, при этом в той встрече с «Ак Барсом» мы потерпели поражение. Вот так бывает.

Без шайбы мы сегодня смотрелись здорово, в плане обороны смотрелись грамотно и переигрывали «Сибирь» в равных составах. Но вот эти слепые пасы, брак, отбросы шайбы — это всё приводило к потерям, и отсюда уже соперник получал инициативу и мог диктовать свою игру. Так что были моменты, которыми я доволен, но, когда твоё большинство не работает, это переносится и на игру в равных составах», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» победил «Сибирь» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android