«Не понравился мне этот матч. Я недоволен». Ги Буше — о победе над «Сибирью» по буллитам

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 Б) и заявил, что недоволен игрой.

«Первые 10 минут мы провели достаточно хорошо, но дальше у нас пошли проблемы с тем, чтобы грамотно распоряжаться шайбой. По статистике мы в два раза превосходили соперника по голевым моментам, при этом у нас не получалось ничего. Не понравился мне этот матч, недоволен я им.

Сказалось, что наше большинство абсолютно не работало, не было остроты в действиях, энергия уходила, и как снежный ком всё накапливалось… Сегодня мы действовали хуже, чем в прошлом матче, но победили, при этом в той встрече с «Ак Барсом» мы потерпели поражение. Вот так бывает.

Без шайбы мы сегодня смотрелись здорово, в плане обороны смотрелись грамотно и переигрывали «Сибирь» в равных составах. Но вот эти слепые пасы, брак, отбросы шайбы — это всё приводило к потерям, и отсюда уже соперник получал инициативу и мог диктовать свою игру. Так что были моменты, которыми я доволен, но, когда твоё большинство не работает, это переносится и на игру в равных составах», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.