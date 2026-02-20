Скидки
Канада — Финляндия, результат матча 20 февраля 2026 года, счет 3:2, хоккей, мужчины на Олимпиаде-2026 в Милане

Канада вышла в финал ОИ-2026, забив за 36 секунд до конца матча с Финляндией
Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встретились сборные Канады и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», одержала канадская команда со счётом 3:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

На 17-й минуте нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен забил первый гол. На 24-й минуте форвард Эрик Хаула удвоил преимущество финнов. На 35-й минуте нападающий Сэм Райнхарт сократил отставание Канады. На 51-й минуте защитник канадской команды Ши Теодор сравнял счёт. За 36 секунд до конца третьего периода форвард Натан Маккиннон вывел канадцев вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия. Встреча состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

