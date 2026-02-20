Скидки
Хоккей

«Наслаждаюсь своим опытом здесь». Ги Буше высказался о своём 100-м матче в КХЛ

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о своём 100-м матче в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной для канадского специалиста стала игра с «Сибирью» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5)     2:1 Потуральски – 65:00    

«Мой 100-й матч в КХЛ? Могу сказать, что я здесь чувствую себя очень комфортно. Я познал лигу, получил опыт игры с разными командами, многое посмотрел, намного больше понимаю культуру и хоккей местный. Приятно видеть, что в КХЛ команды пропагандируют разные стили хоккея, потому что в НХЛ стиль у всех похож. Это делает нашу игру более интересной.

Я смотрю, изучаю, для меня это однозначно позитивный опыт, я уже намного лучше ориентируюсь в городах и стадионах. В целом с первого дня моего пребывания здесь я наслаждаюсь, все люди очень приветливы и дружелюбны, а «Авангард» — замечательная организация. Очень рад, что всё так проходит», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

