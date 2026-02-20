«Наслаждаюсь своим опытом здесь». Ги Буше высказался о своём 100-м матче в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о своём 100-м матче в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной для канадского специалиста стала игра с «Сибирью» (2:1 Б).

«Мой 100-й матч в КХЛ? Могу сказать, что я здесь чувствую себя очень комфортно. Я познал лигу, получил опыт игры с разными командами, многое посмотрел, намного больше понимаю культуру и хоккей местный. Приятно видеть, что в КХЛ команды пропагандируют разные стили хоккея, потому что в НХЛ стиль у всех похож. Это делает нашу игру более интересной.

Я смотрю, изучаю, для меня это однозначно позитивный опыт, я уже намного лучше ориентируюсь в городах и стадионах. В целом с первого дня моего пребывания здесь я наслаждаюсь, все люди очень приветливы и дружелюбны, а «Авангард» — замечательная организация. Очень рад, что всё так проходит», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.