Шарипзянов стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим 60 очков за одну регулярку
Поделиться
Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов набрал 60-е очко в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист отметился результативной передачей в матче с «Сибирью» (2:1 Б). Как сообщает пресс-служба КХЛ, Шарипзянов стал вторым защитником в истории лиги, набравшим 60 очков за один регулярный чемпионат.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5) 1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5) 2:1 Потуральски – 65:00
Рекорд результативности принадлежит Крису Ли 65 (14+51) очков в сезоне-2016/2017 за магнитогорский «Металлург».
Всего в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Шарипзянов провёл 55 встреч, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 39 результативными передачами при показателе полезности «+21».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
21:32
-
21:14
-
21:04
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:20
-
20:10
-
20:10
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
18:51
-
18:16
-
18:04
-
17:46
-
17:32
-
17:06
-
16:54
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:51
-
14:30
-
14:18