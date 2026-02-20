Скидки
Шарипзянов стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим 60 очков за одну регулярку

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов набрал 60-е очко в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист отметился результативной передачей в матче с «Сибирью» (2:1 Б). Как сообщает пресс-служба КХЛ, Шарипзянов стал вторым защитником в истории лиги, набравшим 60 очков за один регулярный чемпионат.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (5x5)     2:1 Потуральски – 65:00    

Рекорд результативности принадлежит Крису Ли 65 (14+51) очков в сезоне-2016/2017 за магнитогорский «Металлург».

Всего в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Шарипзянов провёл 55 встреч, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 39 результативными передачами при показателе полезности «+21».

Комментарии
