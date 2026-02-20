Скидки
Канада вышла в финал Олимпиады на третьем подряд турнире с участием игроков НХЛ

Сборная Канады по хоккею вышла в финал Олимпиады на третьем подряд турнире с участием игроков НХЛ. Сегодня, 20 февраля, канадцы одолели Финляндию (3:2) в полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх – 2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

Последний раз Канада играла в финале ОИ в Сочи в 2014 году, когда победила Швецию (3:0). Следующие Игры в 2018-м и 2022-м прошли без хоккеистов НХЛ. Также канадцы стали обладателями золотых медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, одолев США со счётом 3:2 в овертайме.

В финале Олимпийских игр 2026 года Канада встретится в победителем матча США — Словакия. Встреча состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Какая драма в полуфинале Олимпиады! Но за золото будет играть Канада
Какая драма в полуфинале Олимпиады! Но за золото будет играть Канада
