Канада вышла в финал Олимпиады на третьем подряд турнире с участием игроков НХЛ

Сборная Канады по хоккею вышла в финал Олимпиады на третьем подряд турнире с участием игроков НХЛ. Сегодня, 20 февраля, канадцы одолели Финляндию (3:2) в полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх – 2026.

Последний раз Канада играла в финале ОИ в Сочи в 2014 году, когда победила Швецию (3:0). Следующие Игры в 2018-м и 2022-м прошли без хоккеистов НХЛ. Также канадцы стали обладателями золотых медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, одолев США со счётом 3:2 в овертайме.

В финале Олимпийских игр 2026 года Канада встретится в победителем матча США — Словакия. Встреча состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.