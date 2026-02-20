Главный тренер сборной Финляндии: третий гол Канады был забит из положения «вне игры»

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен прокомментировал третий гол Канады в полуфинале мужского олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:2, последний гол североамериканская команда забила за 36 секунд до конца игры.

«Я думаю, что третий гол Канады был забит из положения «вне игры», но во втором не было помехи вратарю», — приводит слова Пеннанена журналист Томаш Прокоп в социальной сети Х.

Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия. Матч состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 5 по 22 февраля. Финал мужского хоккейного турнира состоится 22 февраля.