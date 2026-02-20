«Позорное удаление». Селянне раскритиковал судейство в матче Канада — Финляндия
Легенда НХЛ бывший финский хоккеист Теэму Селянне выразил недовольство судейством в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:2. Победный гол Канада забила в большинстве за 36 секунд до конца матча.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp) 0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh) 1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp) 2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34 3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)
«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в один и тот же вечер, видимо, невозможно… Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… просто смешно», — написал Селянне в социальной сети Х.
Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия. Матч состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.
