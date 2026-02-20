«Позорное удаление». Селянне раскритиковал судейство в матче Канада — Финляндия

Легенда НХЛ бывший финский хоккеист Теэму Селянне выразил недовольство судейством в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:2. Победный гол Канада забила в большинстве за 36 секунд до конца матча.

«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в один и тот же вечер, видимо, невозможно… Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… просто смешно», — написал Селянне в социальной сети Х.

Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия. Матч состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.