Форвард сборной Канады Уилсон — о Кросби: хочешь выложиться на полную ради него

Нападающий сборной Канады Том Уилсон после победы над Финляндией (3:2) в полуфинале мужского олимпийского хоккейного турнира высказался о форварде канадской команды Сидни Кросби, который пропустил матч из-за травмы.

«Каждый, кто выходил на лёд, хотел, чтобы он им гордился. Ты знаешь, что он смотрит. Ты хочешь выложиться на полную ради него. Он один из самых уважаемых игроков в хоккее», — приводит слова Уилсона журналист Марк Мастерс в социальной сети Х.

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.