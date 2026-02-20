Форвард сборной Канады Уилсон — о Кросби: хочешь выложиться на полную ради него

Нападающий сборной Канады Том Уилсон после победы над Финляндией (3:2) в полуфинале мужского олимпийского хоккейного турнира высказался о форварде канадской команды Сидни Кросби, который пропустил матч из-за травмы.
«Каждый, кто выходил на лёд, хотел, чтобы он им гордился. Ты знаешь, что он смотрит. Ты хочешь выложиться на полную ради него. Он один из самых уважаемых игроков в хоккее», — приводит слова Уилсона журналист Марк Мастерс в социальной сети Х.
38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
- 20 февраля 2026
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:40
-
22:18
-
21:58
-
21:32
-
21:14
-
21:04
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:20
-
20:10
-
20:10
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
18:51
-
18:16
-
18:04
-
17:46
-
17:32
-
17:06
-
16:54
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:12