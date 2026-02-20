Скидки
Форвард сборной Канады Уилсон — о Кросби: хочешь выложиться на полную ради него

Нападающий сборной Канады Том Уилсон после победы над Финляндией (3:2) в полуфинале мужского олимпийского хоккейного турнира высказался о форварде канадской команды Сидни Кросби, который пропустил матч из-за травмы.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

«Каждый, кто выходил на лёд, хотел, чтобы он им гордился. Ты знаешь, что он смотрит. Ты хочешь выложиться на полную ради него. Он один из самых уважаемых игроков в хоккее», — приводит слова Уилсона журналист Марк Мастерс в социальной сети Х.

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

