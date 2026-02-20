Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер ответил, сможет ли Кросби сыграть в финале Олимпиады-2026

Купер ответил, сможет ли Кросби сыграть в финале Олимпиады-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о готовности нападающего национальной команды Сидни Кросби сыграть в финале олимпийского мужского хоккейного турнира в воскресенье, 22 февраля. Форвард пропустил матч полуфинала Олимпиады с Финляндией (3:2) из-за травмы.

«У нас есть 48 часов, чтобы определить… у него сейчас больше шансов сыграть, чем было раньше», — приводит слова Купера журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х.

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ
«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android