Купер ответил, сможет ли Кросби сыграть в финале Олимпиады-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о готовности нападающего национальной команды Сидни Кросби сыграть в финале олимпийского мужского хоккейного турнира в воскресенье, 22 февраля. Форвард пропустил матч полуфинала Олимпиады с Финляндией (3:2) из-за травмы.

«У нас есть 48 часов, чтобы определить… у него сейчас больше шансов сыграть, чем было раньше», — приводит слова Купера журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х.

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.