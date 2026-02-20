Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уэйн Гретцки: я — настоящий канадец и хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль ОИ

Уэйн Гретцки: я — настоящий канадец и хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль ОИ
Комментарии

Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки заявил, что желает победы сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года.

«Я — канадец, настоящий канадец и хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль. Я никогда не отступал от своих принципов. Дружил с премьер-министрами и президентами, но сейчас почему-то обстановка немного напряжённее, чем обычно. В конце концов, Канада и США — как братья и сестры: они будут ссориться и спорить, однако в конце концов объединятся. Вот как я это вижу», — сказал Гретцки в эфире CBC.

Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия. Матч состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Финальная игра пройдёт в воскресенье, 22 февраля.

Материалы по теме
Исход полуфинала Олимпиады решили миллиметры! Видео победного гола Канады в самой концовке
Видео
Исход полуфинала Олимпиады решили миллиметры! Видео победного гола Канады в самой концовке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android