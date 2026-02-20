Уэйн Гретцки: я — настоящий канадец и хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль ОИ

Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки заявил, что желает победы сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года.

«Я — канадец, настоящий канадец и хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль. Я никогда не отступал от своих принципов. Дружил с премьер-министрами и президентами, но сейчас почему-то обстановка немного напряжённее, чем обычно. В конце концов, Канада и США — как братья и сестры: они будут ссориться и спорить, однако в конце концов объединятся. Вот как я это вижу», — сказал Гретцки в эфире CBC.

Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия. Матч состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Финальная игра пройдёт в воскресенье, 22 февраля.