Результаты матчей КХЛ на 20 февраля 2026 года

Сегодня, 20 февраля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 20 февраля 2026 года:

«Авангард» – «Сибирь» — 2:1 Б;

«Металлург» Мг – «Амур» — 3:1;

«Трактор» – «Северсталь» — 5:2;

«Автомобилист» – «Адмирал» — 2:5;

«Барыс» – «Шанхайские Драконы» — 3:4 ОТ;

«Нефтехимик» – «Спартак» — 2:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очком после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 91 очко после 56 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.