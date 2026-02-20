Скидки
Коннор Макдэвид, Олимпиада-2026: статистика в матче Канада — Финляндия, очки, голы

Коннор Макдэвид, Олимпиада-2026: статистика в матче Канада — Финляндия, очки, голы
Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Финляндии отметился двумя результативными передачами. Макдэвид ассистировал Сэму Райнхарту в первом голе команды и Натану Маккиннону — в третьем. Победу во встрече одержала сборная Канады со счётом 3:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

Также Макдэвид установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ, заработав 13 (2+11) очков.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

