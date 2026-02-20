Натан Маккиннон, Олимпиада-2026: статистика в матче Канада — Финляндия, очки, голы

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон в матче олимпийского хоккейного турнира с национальной командой Финляндии (3:2) отметился одной заброшенной шайбой.

Маккиннон стал автором победного гола своей сборной. За 36 секунд до конца третьего периода при счёте 2:2 Натан забросил третью шайбу канадцев с передач Коннора Макдэвида и Маклина Селебрини.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).