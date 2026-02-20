Натан Маккиннон, Олимпиада-2026: статистика в матче Канада — Финляндия, очки, голы
Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон в матче олимпийского хоккейного турнира с национальной командой Финляндии (3:2) отметился одной заброшенной шайбой.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp) 0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh) 1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp) 2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34 3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)
Маккиннон стал автором победного гола своей сборной. За 36 секунд до конца третьего периода при счёте 2:2 Натан забросил третью шайбу канадцев с передач Коннора Макдэвида и Маклина Селебрини.
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
