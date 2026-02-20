Результаты матчей ВХЛ на 20 февраля 2026 года

Сегодня, 20 февраля, состоялись девять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 20 февраля 2026 года:

«Сокол» – «Зауралье» — 2:1;

«Динамо-Алтай» – «Югра» — 4:3 Б;

«Металлург» Нк – «Рубин» — 3:0;

«Кристалл» – «Ижсталь» — 3:2;

«Динамо» СПб – «Химик» — 2:3;

СКА-ВМФ – «Звезда» — 3:2;

«Рязань-ВДВ» – «Молот» — 3:0;

«Дизель» – «Торос» — 1:2;

АКМ – «Олимпия» — 2:1 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 93 очка в 55 матчах. Второе место занимает «Югра» с 87 очками после 53 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (81 очко в 53 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.