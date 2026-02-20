Скидки
«Отлучился по важным делам». Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч с ЦСКА

«Отлучился по важным делам». Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба. Встреча между командами состоится завтра, 21 февраля.

«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде. На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко», — говорится в сообщении СКА.

Ранее появилась информация, что специалист отправился на финал мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане. В финале сборная Канады встретится в победителем встречи между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдёт в воскресенье, 22 февраля.

