Результаты матчей МХЛ на 20 февраля 2026 года

Сегодня, 20 февраля, состоялись семь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Академия СКА – МХК «Динамо» М — 3:4 Б;

«Толпар – «АКМ Новомосковск» — 5:0;

«Алмаз» – «Локо» — 2:1;

«Спутник» – «Ирбис» — 3:2 ОТ;

«Красная Машина-Юниор» – МХК «Спартак MAX» — 2:6;

«Динамо-Шинник» – «СКА-1946» — 1:3;

«Крылья Советов» – МХК «Атлант» — 3:7.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 51 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 встречи.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.