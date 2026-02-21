Видеообзор матча полуфинала ОИ-2026, в котором Канада прошла Финляндию, отыгравшись с 0:2

Вчера, 20 февраля, в Милане продолжился мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встретились сборные Канады и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», одержала канадская команда со счётом 3:2. «Чемпионат» предлагает читателям обзор прошедшей встречи.

На 17-й минуте нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен забил первый гол. На 24-й минуте форвард Эрик Хаула удвоил преимущество финнов. На 35-й минуте нападающий Сэм Райнхарт сократил отставание Канады. На 51-й минуте защитник канадской команды Ши Теодор сравнял счёт. За 36 секунд до конца третьего периода форвард Натан Маккиннон вывел канадцев вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия.