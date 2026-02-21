Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видеообзор матча полуфинала Олимпийских игр 2026 года Канада — Финляндия — 3:2

Видеообзор матча полуфинала ОИ-2026, в котором Канада прошла Финляндию, отыгравшись с 0:2
Комментарии

Вчера, 20 февраля, в Милане продолжился мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встретились сборные Канады и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», одержала канадская команда со счётом 3:2. «Чемпионат» предлагает читателям обзор прошедшей встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

На 17-й минуте нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен забил первый гол. На 24-й минуте форвард Эрик Хаула удвоил преимущество финнов. На 35-й минуте нападающий Сэм Райнхарт сократил отставание Канады. На 51-й минуте защитник канадской команды Ши Теодор сравнял счёт. За 36 секунд до конца третьего периода форвард Натан Маккиннон вывел канадцев вперёд, установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, Канада вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары США — Словакия.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android