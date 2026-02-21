Скидки
США — Словакия, результат матча 21 февраля 2026 года, счет 6:2, хоккей, мужчины на Олимпиаде-2026 в Милане

Сборная США уверенно обыграла Словакию и вышла в финал ОИ-2026
В ночь с 20 на 21 февраля в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встретились сборные США и Канады. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», одержала американская команда со счётом 6:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 2
Словакия
1:0 Ларкин (Веренски, Томпсон) – 04:19     2:0 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 19:19 (pp)     3:0 Хьюз (Веренски) – 32:14     4:0 Айкел (Ткачук, Ткачук) – 32:33     5:0 Хьюз (Веренски, Болди) – 38:24     5:1 Слафковски (Ружичка, Фехервари) – 44:55     6:1 Ткачук (Трочек, Ханифин) – 50:52     6:2 Регенда (Келемен, Фехервари) – 53:17    

У победителей шайбы забросили Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Хьюз (2), Джек Айкел и Брэди Ткачук.

У словаков голы на свой счёт записали Юрай Слафковски и Павол Регенда.

Таким образом, США вышли в финал турнира, где встретятся со сборной Канады. Матч состоится 22 февраля в 16:10 мск. Во встрече за третье место сыграют сборные Финляндии и Словакии, матч пройдёт 21 февраля в 22:40 мск.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
