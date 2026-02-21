Сборная США уверенно обыграла Словакию и вышла в финал ОИ-2026

В ночь с 20 на 21 февраля в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала встретились сборные США и Канады. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», одержала американская команда со счётом 6:2.

У победителей шайбы забросили Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Хьюз (2), Джек Айкел и Брэди Ткачук.

У словаков голы на свой счёт записали Юрай Слафковски и Павол Регенда.

Таким образом, США вышли в финал турнира, где встретятся со сборной Канады. Матч состоится 22 февраля в 16:10 мск. Во встрече за третье место сыграют сборные Финляндии и Словакии, матч пройдёт 21 февраля в 22:40 мск.