В матче за третье место в хоккейном турнире на ОИ-2026 встретятся Финляндия и Словакия

В матче за третье место в хоккейном турнире на ОИ-2026 встретятся Финляндия и Словакия
Комментарии

В Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче за третье место встретятся сборные Финляндии и Словакии. Игра состоится 21 февраля в 22:40 мск на стадионе «Арена Санта-Джулия».

Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинальных встречах сборная Финляндии уступила канадцам со счётом 2:3, ведя по ходу матча 2:0, а сборная Словакии проиграла американцам 2:6.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
