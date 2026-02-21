В финале мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 встретятся сборные США и Канады

В Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В финальном матче встретятся сборные США и Канады. Игра состоится 22 февраля в 16.10 мск на стадионе «Арена Санта-Джулия».

В полуфинальных матчах сборная Канады обыграла команду Финляндии со счётом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2, а сборная США уверенно победила словаков 6:2.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).