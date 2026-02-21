Скидки
Тренер сборной Финляндии: на матч были вызваны два канадских арбитра? Что есть, то есть

Тренер сборной Финляндии: на матч были вызваны два канадских арбитра? Что есть, то есть
Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен прокомментировал удаление Нико Микколы в полуфинальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:3), после которого «кленовые листья» забросили победную шайбу.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

«Это ещё один вопрос из разряда «а что, если…». Я не хочу вдаваться в подробности. Мы столкнулись с действительно сильной командой, которая создала нам сложности. Но мы сыграли очень хорошо и дали себе шанс на победу. Я очень горжусь игроками и командой, и тем, чего они добились вместе. На матч были вызваны два канадских арбитра? Что есть, то есть», — сказал Пеннанен на послематчевой пресс-конференции.

Канада вышла в финал турнира, где встретится со сборной США. Матч состоится 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
