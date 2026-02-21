Тренер сборной Финляндии: на матч были вызваны два канадских арбитра? Что есть, то есть

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен прокомментировал удаление Нико Микколы в полуфинальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:3), после которого «кленовые листья» забросили победную шайбу.

«Это ещё один вопрос из разряда «а что, если…». Я не хочу вдаваться в подробности. Мы столкнулись с действительно сильной командой, которая создала нам сложности. Но мы сыграли очень хорошо и дали себе шанс на победу. Я очень горжусь игроками и командой, и тем, чего они добились вместе. На матч были вызваны два канадских арбитра? Что есть, то есть», — сказал Пеннанен на послематчевой пресс-конференции.

Канада вышла в финал турнира, где встретится со сборной США. Матч состоится 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.