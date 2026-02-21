Тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе в матче с Финляндией на ОИ-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу в полуфинальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира с Финляндией (3:2).

«У нас есть вера. Как я уже говорил на днях, в команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – один после вбрасывания, когда игрок мирового класса забил гол. А потом мы пропустили шайбу в большинстве. И вот мы проигрываем в две шайбы команде, известной своей защитой.

Главный посыл был в том, что мы не можем отыграться за одну смену. Нам нужно было делать это постепенно. Это был важный момент в исполнении Сэма, так что теперь мы проигрывали в одну шайбу. Мы пошли в раздевалку и немного перегруппировались.

Мы перестроили наши звенья. Беннетт, Уилсон и Маршанд — в этом звене умеют немного огрызаться, и они сделали все, что делают такие игроки. Они помогли сравнять. В этот раз мы не стали долго ждать, до конца матча осталось девять с половиной минут. Мы просто не хотели менять свою игру. Мы не хотели сидеть сложа руки и говорить: «Переведите дух, потому что мы сравняли счет». К счастью, мы заработали удаление, и большие парни взяли верх», – приводит слова Купера Maple Leafs Hotstove.

Канада вышла в финал турнира, где встретится со сборной США. Матч состоится 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск,