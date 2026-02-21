Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе в матче с Финляндией на ОИ-2026

Тренер сборной Канады Джон Купер высказался о победе в матче с Финляндией на ОИ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу в полуфинальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира с Финляндией (3:2).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

«У нас есть вера. Как я уже говорил на днях, в команде царит спокойствие. Мы сделали им несколько подарков – один после вбрасывания, когда игрок мирового класса забил гол. А потом мы пропустили шайбу в большинстве. И вот мы проигрываем в две шайбы команде, известной своей защитой.

Главный посыл был в том, что мы не можем отыграться за одну смену. Нам нужно было делать это постепенно. Это был важный момент в исполнении Сэма, так что теперь мы проигрывали в одну шайбу. Мы пошли в раздевалку и немного перегруппировались.

Мы перестроили наши звенья. Беннетт, Уилсон и Маршанд — в этом звене умеют немного огрызаться, и они сделали все, что делают такие игроки. Они помогли сравнять. В этот раз мы не стали долго ждать, до конца матча осталось девять с половиной минут. Мы просто не хотели менять свою игру. Мы не хотели сидеть сложа руки и говорить: «Переведите дух, потому что мы сравняли счет». К счастью, мы заработали удаление, и большие парни взяли верх», – приводит слова Купера Maple Leafs Hotstove.

Канада вышла в финал турнира, где встретится со сборной США. Матч состоится 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск,

Материалы по теме
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android