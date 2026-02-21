Защитник сборной Финляндии Миккола высказался о своём удалении в матче с Канадой

Защитник сборной Финляндии Нико Миккола прокомментировал своё удаление в полуфинальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:3), которое привело к победной шайбе Маккиннона.

«Моё удаление? Штрафбокс — это место, где никогда не хочется оказаться. И всё же иногда получается вот так…

Маккиннон приукрасил контакт? Нарушение есть нарушение. Судьи сегодня действительно хорошо справились со своей работой, у меня нет никаких претензий», — сказал после матча Миккола.

Канада вышла в финал турнира, где встретится со сборной США. Матч состоится 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск. Во встрече за третье место сыграют сборные Финляндии и Словакии, матч пройдёт 21 февраля в 22:40 мск.