Защитник сборной Финляндии Миккола высказался о своём удалении в матче с Канадой
Поделиться
Защитник сборной Финляндии Нико Миккола прокомментировал своё удаление в полуфинальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:3), которое привело к победной шайбе Маккиннона.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp) 0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh) 1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp) 2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34 3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)
«Моё удаление? Штрафбокс — это место, где никогда не хочется оказаться. И всё же иногда получается вот так…
Маккиннон приукрасил контакт? Нарушение есть нарушение. Судьи сегодня действительно хорошо справились со своей работой, у меня нет никаких претензий», — сказал после матча Миккола.
Канада вышла в финал турнира, где встретится со сборной США. Матч состоится 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск. Во встрече за третье место сыграют сборные Финляндии и Словакии, матч пройдёт 21 февраля в 22:40 мск.
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
05:40
-
03:30
-
02:54
-
02:12
-
02:03
-
01:42
-
00:27
- 20 февраля 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:40
-
22:18
-
21:58
-
21:32
-
21:14
-
21:04
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:20
-
20:10
-
20:10
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:20