Тренер сборной США Салливан высказался о возможном приезде Трампа на ОИ-2026

Главный тренер сборной США по хоккею Майк Салливан заявил, что возможный визит президента Дональда Трампа на финал Олимпиады не станет дополнительным фактором мотивации для команды.

«Наша команда и так мотивирована показать всё лучшее. Для ребят это невероятно — представлять США, это привилегия. Для них мотивацией является игра за золотые медали», — сказал тренер на пресс-конференции.

Сборная США в вышла в финал турнира, где встретится с командой Канады. Матч начнётся 22 февраля в 16:10 мск.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).