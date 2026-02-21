Стало известно, почему матч Олимпиады Канада — Финляндия судили канадские судьи

В скандальном хоккейном матче Олимпиады между Канадой и Финляндией (3:2) судейскую бригаду составили канадские арбитры, что вызвало вопросы у болельщиков и специалистов.

Издание Iltalehti обратилось к авторитетному представителю международного хоккея прямо на арене с просьбой объяснить ситуацию.

— Отборочная комиссия выпускает на лёд лучших, на её взгляд, арбитров. От разделения на основе национальности отказались несколько лет назад, — пояснили в комментарии.

— Кто в данном случае является отборочной комиссией?

— Тренеры-инструкторы судей (специалисты, которые отвечают за обучение, развитие, оценку судей. — Прим. «Чемпионата») с участием как НХЛ, так и ИИХФ. В качестве альтернативы рассматривались бы американские судьи из НХЛ, — добавили эксперты.

По словам финского журналиста Тимо Куннари, этот инцидент подчёркивает слабое влияние Финляндии в международных хоккейных кругах. «Руководство «львов» и Федерации хоккея Финляндии должно было занять твёрдую позицию в этом вопросе. Ещё один вопрос заключается в том, соответствует ли решение НХЛ и ИИХФ о выборе арбитров из страны-участницы для этого крайне важного матча олимпийскому духу», — заключил он.

Напомним, одним из главных спорных событий стало удаление защитника команды Суоми Нико Микколы за 2:35 до конца третьего периода. Хоккеист при счёте 2:2 попал клюшкой по лицу нападающего канадской сборной Натана Маккиннона и отправился отдыхать на две минуты. Сам пострадавший и реализовал удаление, выведя сборную Канады вперёд. Гол Маккиннона стал победным для «кленовых».

Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана