Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, почему матч Олимпиады Канада — Финляндия судили канадские судьи

Стало известно, почему матч Олимпиады Канада — Финляндия судили канадские судьи
Комментарии

В скандальном хоккейном матче Олимпиады между Канадой и Финляндией (3:2) судейскую бригаду составили канадские арбитры, что вызвало вопросы у болельщиков и специалистов.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

Издание Iltalehti обратилось к авторитетному представителю международного хоккея прямо на арене с просьбой объяснить ситуацию.

— Отборочная комиссия выпускает на лёд лучших, на её взгляд, арбитров. От разделения на основе национальности отказались несколько лет назад, — пояснили в комментарии.

— Кто в данном случае является отборочной комиссией?
— Тренеры-инструкторы судей (специалисты, которые отвечают за обучение, развитие, оценку судей. — Прим. «Чемпионата») с участием как НХЛ, так и ИИХФ. В качестве альтернативы рассматривались бы американские судьи из НХЛ, — добавили эксперты.

По словам финского журналиста Тимо Куннари, этот инцидент подчёркивает слабое влияние Финляндии в международных хоккейных кругах. «Руководство «львов» и Федерации хоккея Финляндии должно было занять твёрдую позицию в этом вопросе. Ещё один вопрос заключается в том, соответствует ли решение НХЛ и ИИХФ о выборе арбитров из страны-участницы для этого крайне важного матча олимпийскому духу», — заключил он.

Напомним, одним из главных спорных событий стало удаление защитника команды Суоми Нико Микколы за 2:35 до конца третьего периода. Хоккеист при счёте 2:2 попал клюшкой по лицу нападающего канадской сборной Натана Маккиннона и отправился отдыхать на две минуты. Сам пострадавший и реализовал удаление, выведя сборную Канады вперёд. Гол Маккиннона стал победным для «кленовых».

Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана

Материалы по теме
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android