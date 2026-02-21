Скидки
«Тренер раз пять сказал, что это был гол». Маккиннон — о победной шайбе в матче с финнами

В тренерском штабе сборной Канады не сомневались, что шайба Натана Маккиннона в полуфинальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира с Финляндией (3:2) будет засчитана после видеопросмотра. Об этом сам нападающий сообщил представителям СМИ.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

Решающий гол Маккиннон забил за минуту до окончания третьего периода. Судьи инициировали проверку эпизода на возможный офсайд в начале атаки, однако после просмотра оставили взятие ворот в силе. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:2.

«Я без понятия, что там было. В таких моментах никогда не знаешь, «вне игры» или не «вне игры». Наш тренер раз пять сказал, что это был гол», — сказал Маккиннон после матча.

Канада вышла в финал турнира, где встретится со сборной США. Матч начнётся 22 февраля в 16:10 мск.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
