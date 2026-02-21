Хоккеисты Канады и США сыграют в финале ОИ, рекорд Норвегии по золоту. Главное к утру

Сборная США уверенно обыграла Словакию и вышла в финал Олимпийских игр, где сыграет с Канадой, сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству побед на одной зимней Олимпиаде, российский теннисист Андрей Рублёв уступил испанцу Карлосу Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня