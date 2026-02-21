Хоккеисты Канады и США сыграют в финале ОИ, рекорд Норвегии по золоту. Главное к утру
Сборная США уверенно обыграла Словакию и вышла в финал Олимпийских игр, где сыграет с Канадой, сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству побед на одной зимней Олимпиаде, российский теннисист Андрей Рублёв уступил испанцу Карлосу Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная США уверенно обыграла Словакию и вышла в финал ОИ-2026.
- Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
- Рублёв уступил Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе.
- Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в полуфинале Гауфф.
- «Отлучился по важным делам». Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч с ЦСКА.
- «Оклахома» разгромила «Бруклин» в НБА. Егор Дёмин набрал 3 очка.
- Хамзат Чимаев сменит весовую категорию и сразится за второй пояс UFC — источник.
- Определён номер, под которым выйдет Аделия Петросян на показательных выступлениях ОИ-2026.
- Фабрицио Романо назвал вероятное следующее место работы Зинедина Зидана.
- Стало известно, почему матч Олимпиады Канада — Финляндия обслуживали канадские судьи.
- В матче за третье место в хоккейном турнире на ОИ-2026 встретятся Финляндия и Словакия.
Комментарии