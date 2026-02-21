Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

21 февраля главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, баскетбол, НБА, Олимпийские игры, UFC, фигурное катание

Хоккеисты Канады и США сыграют в финале ОИ, рекорд Норвегии по золоту. Главное к утру
Комментарии

Сборная США уверенно обыграла Словакию и вышла в финал Олимпийских игр, где сыграет с Канадой, сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству побед на одной зимней Олимпиаде, российский теннисист Андрей Рублёв уступил испанцу Карлосу Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная США уверенно обыграла Словакию и вышла в финал ОИ-2026.
  2. Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
  3. Рублёв уступил Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе.
  4. Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в полуфинале Гауфф.
  5. «Отлучился по важным делам». Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч с ЦСКА.
  6. «Оклахома» разгромила «Бруклин» в НБА. Егор Дёмин набрал 3 очка.
  7. Хамзат Чимаев сменит весовую категорию и сразится за второй пояс UFC — источник.
  8. Определён номер, под которым выйдет Аделия Петросян на показательных выступлениях ОИ-2026.
  9. Фабрицио Романо назвал вероятное следующее место работы Зинедина Зидана.
  10. Стало известно, почему матч Олимпиады Канада — Финляндия обслуживали канадские судьи.
  11. В матче за третье место в хоккейном турнире на ОИ-2026 встретятся Финляндия и Словакия.

Главные новости дня

Материалы по теме
Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 17-го дня
Материалы по теме
Топ-события субботы: армейское дерби в КХЛ, Олимпиада, НБА, матчи «Сити» и «Реала»
Топ-события субботы: армейское дерби в КХЛ, Олимпиада, НБА, матчи «Сити» и «Реала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android