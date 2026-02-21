«Это противостояние лучших, вершина спорта». М. Ткачук — о финальном матче ОИ с Канадой

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2026 со сборной Канады. Напомним, матч за золото состоится 22 февраля, начало в 16:10 мск.

«Это противостояние лучших. То, что волнует американцев и канадцев с детства. Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает. В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах, и это должно всех завести», — приводит слова Ткачука сайт НХЛ.

В полуфинальных матчах сборная Канады обыграла команду Финляндии со счётом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2, а сборная США уверенно победила словаков — 6:2.