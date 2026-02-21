Расписание матчей КХЛ на 21 февраля 2026 года
Сегодня, 21 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 20 февраля 2026 года (время московское):
17:00. «Локомотив» – «Динамо» Мн;
17:00. СКА – ЦСКА;
17:00. «Торпедо» – «Ак Барс».
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очком после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 91 очко после 56 игр.
