Расписание матчей КХЛ на 21 февраля 2026 года

Сегодня, 21 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 февраля 2026 года (время московское):

17:00. «Локомотив» – «Динамо» Мн;

17:00. СКА – ЦСКА;

17:00. «Торпедо» – «Ак Барс».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очком после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 91 очко после 56 игр.