Словакия — Финляндия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 22:40 мск

Сегодня, 21 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский хоккейный турнир. В матче за бронзовые медали турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Словакии и Финляндии. Начало встречи запланировано на 22:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.