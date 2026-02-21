Расписание матчей ВХЛ на 21 февраля 2026 года

Сегодня, 21 февраля, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 21 февраля 2026 года (время московское):

13:00. ХК «Тамбов» – «Буран»;

13:00. ХК «Норильск» – «Омские Крылья»;

13:00. «Ростов» – «Торпедо-Горький»;

16:00. ЦСК ВВС – «Южный Урал»;

17:00. «Челны» – «Челмет»;

17:00. «Нефтяник» – «Магнитка».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 93 очка в 55 матчах. Второе место занимает «Югра» с 87 очками после 53 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (81 очко в 53 играх).