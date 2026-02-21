Расписание матчей МХЛ на 21 февраля 2026 года

Сегодня, 21 февраля, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 21 февраля 2026 года (время московское):

9:00. «Кузнецкие Медведи» – «Омские Ястребы»;

11:00. «Стальные Лисы» – «Локо-76»;

13:00. ХК «Капитан» – «АКМ-Юниор»;

13:00. МХК «Спартак» – «Тайфун»;

13:00. «Красная Армия» – «Амурские Тигры»;

14:30. «Снежные Барсы» – «Мамонты Югры»;

17:00. «Динамо-Шинник» – «СКА-1946»;

17:00. Академия Михайлова – «Сахалинские Акулы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 51 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 встречи.