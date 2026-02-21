Скидки
Торпедо – Ак Барс: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Торпедо» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между местным «Торпедо» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Торпедо» — «Ак Барс» 21 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Ранее победу одержал «Ак Барс» со счётом 4:3 ОТ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» провело 58 игр, в которых набрало 72 очка, и расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 79 очками после 57 матчей находится на третьей строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
